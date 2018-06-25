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Власти Крыма ожидают увеличения объема сельхозпроизводства на 10% в 2018 году

Экономика и бизнес
25 июня, 14:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Министр сельского хозяйстве республики Андрей Рюмшин также отметил, что в этом году господдержка может возрасти до 58,1 млрд рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Объем производства продукции сельского хозяйства Крыма в 2018 году может возрасти до 58,1 млрд рублей благодаря мерам господдержки. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйстве республики Андрей Рюмшин.

"Производство продукции сельского хозяйства в Республике Крым в фактических ценах увеличено с 47,1 млрд рублей в 2014 году до 57,5 млрд рублей в 2017 году. На сегодняшний день агропромышленному комплексу региона уделяется значительное внимание [со стороны государства]. Работа в данных направлениях будет продолжена и в 2018 году, что, по прогнозам министерства, позволит нарастить объем производства продукции сельского хозяйства в денежном выражении на 600 млн рублей [до 58,1 млрд рублей]", - рассказал министр.

По его словам, в 2012-2013 годах агропромышленному комплексу республики в рамках действовавшей тогда программы развития аграрного сектора украинскими властями было выделено 113,6 млн гривен (или 431,7 млн рублей).

"Для сравнения, после воссоединения с Россией - за 2014-2017 годы - объем государственной поддержки аграрного сектора Республики Крым превысил 7,2 млрд рублей. Государственная поддержка агарной экономики увеличилась с 471 млн рублей в 2014 году до 3,2 млрд рублей в 2016 году. В 2017 году на поддержку сельского хозяйства выделено 2,3 млрд рублей, что почти в пять раз больше уровня поддержки 2014 года. На 2018 год господдержка агропромышленного комплекса предусмотрена в объеме 2,3 млрд рублей", - рассказал Рюмшин.

Господдержка, которая оказывается Крыму после воссоединения полуострова с РФ, позволяет увеличить показатели сельского хозяйства "даже в условиях существующих проблем", возникающих из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала и западных санкций, добавил он.

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