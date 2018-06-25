Российский инвестор планирует вложить 3,7 млрд рублей в выращивание помидоров в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Тепличный комбинат "Белогорский", один из активов группы компаний "Горкунов", которая занимается производством экологически чистых продуктов, планирует инвестировать 3,7 млрд рублей в выращивание помидоров в Республике Крым. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйстве республики Андрей Рюмшин.

"Цель проекта - строительство высокотехнологичного тепличного комбината… На сегодняшний день предприятием начато строительство фундамента. Общая сумма инвестиций - порядка 3,7 млрд рублей", - сказал министр.

По его словам, тепличному комбинату уже выделен в аренду сроком на 49 лет земельный участок площадью 32 гектара в Белогорском районе.

Министр рассказал, что инвестор планирует собирать 85 кг урожая с 1 кв. метра. "Объем товарной продукции после выхода на проектную мощность составит 14 тыс. тонн томатов в год. Вся производимая продукция будет реализовываться через собственную сеть торговых домов ГК "Горкунов" по всей России", - уточнил он.

Рюмшин уточнил, что инвестор создаст 400 рабочих мест, а объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней будет составлять порядка 150 млн рублей ежегодно.

Группа компаний "Горкунов" - современные предприятия по производству экологически чистых продуктов. На сайте ГК указано, что она имеет четыре тепличных комбината (годовой валовый сбор свыше 18 тыс. тонн) и один рыбоводный завод (производительность почти 10 тонн, или 40% рынка).