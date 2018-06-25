Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский инвестор планирует вложить 3,7 млрд рублей в выращивание помидоров в Крыму

Экономика и бизнес
25 июня, 14:18 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Тепличному комбинату уже выделен в аренду земельный участок площадью 32 гектара в Белогорском районе

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Тепличный комбинат "Белогорский", один из активов группы компаний "Горкунов", которая занимается производством экологически чистых продуктов, планирует инвестировать 3,7 млрд рублей в выращивание помидоров в Республике Крым. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйстве республики Андрей Рюмшин.

"Цель проекта - строительство высокотехнологичного тепличного комбината… На сегодняшний день предприятием начато строительство фундамента. Общая сумма инвестиций - порядка 3,7 млрд рублей", - сказал министр.

По его словам, тепличному комбинату уже выделен в аренду сроком на 49 лет земельный участок площадью 32 гектара в Белогорском районе.

Министр рассказал, что инвестор планирует собирать 85 кг урожая с 1 кв. метра. "Объем товарной продукции после выхода на проектную мощность составит 14 тыс. тонн томатов в год. Вся производимая продукция будет реализовываться через собственную сеть торговых домов ГК "Горкунов" по всей России", - уточнил он.

Рюмшин уточнил, что инвестор создаст 400 рабочих мест, а объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней будет составлять порядка 150 млн рублей ежегодно.

Группа компаний "Горкунов" - современные предприятия по производству экологически чистых продуктов. На сайте ГК указано, что она имеет четыре тепличных комбината (годовой валовый сбор свыше 18 тыс. тонн) и один рыбоводный завод (производительность почти 10 тонн, или 40% рынка).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости