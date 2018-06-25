Гендиректор "Авиакапитал-сервиса" Пахомов вернулся в совет директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 25 июня, /ТАСС/. Гендиректор "Авиакапитал-сервиса" (входит в ГК "Ростех") Роман Пахомов вернулся в совет директоров авиакомпании "Аэрофлот". Его избрание было одобрено по итогам голосования акционеров на годовом общем собрании. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Пахомов входил в совет директоров с 2013 года по 2017 год.

Другой номинант, который не был в действующем совете директоров, - гендиректор "РТ-Развитие Бизнеса" Александр Назаров - не вошел в состав совета директоров.

Первый заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов был переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота".

В состав совета директоров авиакомпании также вошли: старший советник УБ "Бизнес консультирование" Ларс Бергстром, генеральный директор "Корпорации ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович, управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, генеральный директор "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев, генеральный директор "Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" Василий Сидоров, президент публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.

Ранее акционеры "Аэрофлота" приняли решение направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по РСБУ, или 12,8 руб. на одну акцию.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%.