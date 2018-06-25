Росатом и Руанда подписали меморандум о сотрудничестве в использовании мирного атома

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Министерство инфраструктуры Республики Руанда подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

Об этом говорится в сообщении Росатома.

"Меморандум является первым документом между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Документ создает основу для налаживания сотрудничества по широкому спектру направлений, в частности, для развития ядерной инфраструктуры Республики Руанда, разработки программ по повышению информированности населения об атомных технологиях, для использования радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине", - говорится в сообщении.