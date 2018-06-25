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Китай объявил о снижении цен на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке

Экономика и бизнес
25 июня, 14:46 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 25, июня. /ТАСС

С начала года это уже пятое снижение цен в стране

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ШАНХАЙ, 25 июня. /ТАСС/. Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил о пятом с начала текущего года снижении на внутреннем рынке страны цен на бензин и дизельное топливо.

Соответствующее уведомление размещено в понедельник на сайте ведомства.

Постановление о понижении на 55 юаней (около $8,5) стоимости одной тонны бензина и дизельного топлива соответственно вступает в силу с 26 июня. После корректировки цены тонна бензина будет стоить от 8 тыс. 795 юаней ($1 тыс. 374) до 9 тыс. 235 юаней ($1с тыс. 442), а дизельное топливо будет реализовываться по цене от 7 тыс. 880 юаней ($1 тыс. 231) до 8 твс. 220 юаней ($1 тыс. 284). Цены на данные виды энергоносителей отличаются в разных районах Китая, что связано с выделяемыми властями субсидиями. Самые высокие цены после корректировки установлены в городе Чэнду, а самые низкие - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Согласно действующей в Китае политике государственного регулирования цен на топливо, если изменение котировок сырой нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней, и такая ситуация сохраняется в течение 10 рабочих дней, то цены на бензин и дизельное топливо корректируются. Дальнейшие изменения цен будут зависеть от ситуации на внутреннем и мировом нефтяном рынках, подчеркнули в госкомитете.

Местное экспертное сообщество полагает, что нынешнее снижение цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке связано с итогами заседания стран ОПЕК+ 22-23 июня, на котором был утвержден рост добычи на 1 млн баррелей в сутки во втором полугодии. Кроме того, считают китайские эксперты, рост цен также сдерживают США, которые продолжают наращивать объемы добычи нефти.

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