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"Аэрофлот" заявил о дефиците первых пилотов

Экономика и бизнес
25 июня, 15:03 дата обновления: 25 июня, 15:28 UTC+3

Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев уточнил, что не хватает "порядка 61 человека"

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МОСКВА, 25 июня, /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" испытывает дефицит командиров воздушных судов, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"Дефицит командиров воздушных судов сохраняется, на сегодняшний день [не хватает] порядка 61 человека. Мы делаем все, чтобы этот дефицит сократить", - сказал он.

По данным "Аэрофлота", в компании работают более 1000 командиров воздушных судов (КВС).

Дефицит касается только первых пилотов узкофюзеляжных самолетов: Boeing 737, Airbus A321 и Airbus A320, уточнил Савельев.

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