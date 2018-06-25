"Аэрофлот" заявил о дефиците первых пилотов

МОСКВА, 25 июня, /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" испытывает дефицит командиров воздушных судов, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"Дефицит командиров воздушных судов сохраняется, на сегодняшний день [не хватает] порядка 61 человека. Мы делаем все, чтобы этот дефицит сократить", - сказал он.

По данным "Аэрофлота", в компании работают более 1000 командиров воздушных судов (КВС).

Дефицит касается только первых пилотов узкофюзеляжных самолетов: Boeing 737, Airbus A321 и Airbus A320, уточнил Савельев.