Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФПИ: Москва и Эр-Рияд могут удвоить объем инвестиционного сотрудничества за три года

Экономика и бизнес
25 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Сотрудничество РФ и Саудовской Аравии по координации усилий стран - производителей нефти позволит выработать единую стратегию действий на мировых рынках, отметил глава фонда Кирилл Дмитриев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Взаимодействие России и Саудовской Аравии в рамках формата ОПЕК+ позволит удвоить объем инвестиционного сотрудничества за три года, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В двусторонних отношениях мы ожидаем, что сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в рамках формата ОПЕК+ позволит удвоить объем инвестиционного сотрудничества между двумя крупнейшими производителями нефти в ближайшие три года", - заявил Дмитриев.

Страны ОПЕК+ на встрече в субботу, 23 июня, утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз. Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года.

"Долгосрочное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией по координации усилий стран - производителей нефти и созданию в перспективе новой организации на базе ОПЕК+ позволит преодолеть противоречия между производителями и выработать единую стратегию действий на мировых рынках. Альянс России и Саудовской Аравии уже продемонстрировал свою лидирующую роль", - сказал Дмитриев. По его словам, такое сотрудничество поможет стабилизировать рынок нефти. "Эти действия в долгосрочной перспективе обеспечат стабильность цен на мировых рынках и рост инвестиций в энергетический сектор", - добавил Дмитриев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости