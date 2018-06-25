РФПИ: Москва и Эр-Рияд могут удвоить объем инвестиционного сотрудничества за три года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Взаимодействие России и Саудовской Аравии в рамках формата ОПЕК+ позволит удвоить объем инвестиционного сотрудничества за три года, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В двусторонних отношениях мы ожидаем, что сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в рамках формата ОПЕК+ позволит удвоить объем инвестиционного сотрудничества между двумя крупнейшими производителями нефти в ближайшие три года", - заявил Дмитриев.

Страны ОПЕК+ на встрече в субботу, 23 июня, утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз. Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года.

"Долгосрочное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией по координации усилий стран - производителей нефти и созданию в перспективе новой организации на базе ОПЕК+ позволит преодолеть противоречия между производителями и выработать единую стратегию действий на мировых рынках. Альянс России и Саудовской Аравии уже продемонстрировал свою лидирующую роль", - сказал Дмитриев. По его словам, такое сотрудничество поможет стабилизировать рынок нефти. "Эти действия в долгосрочной перспективе обеспечат стабильность цен на мировых рынках и рост инвестиций в энергетический сектор", - добавил Дмитриев.