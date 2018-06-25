Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор обсудит 29 июня снятие ограничений на поставки мяса птицы в Казахстан

Экономика и бизнес
25 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ранее министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что запрещает ввоз в страну продукции 36 российских птицефабрик из-за птичьего гриппа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия и Казахстан 29 июня обсудят возможность снятия ограничений на поставки мяса птицы с ряда российских предприятий на казахстанский рынок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.

Министерство сельского хозяйства Казахстана ранее сообщило, что запрещает ввоз в страну продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в трех регионах страны - в Пензенской, Курской и Саратовской областях. Однако, в Россельхознадзоре подчеркнули, что сложившаяся ситуация "является прогнозируемой и обусловлена сезонностью".

"Буквально час назад мы провели встречу с председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства Республики Казахстан господином Арманом Утегуловым. Мы обсудили, в том числе, вопрос с распространением заболеваний животных, как на территории России, так и на территории Республики Казахстан. В частности, пришли к соглашению провести в будущую пятницу технические консультации по вопросу снятия взаимных ограничений. Рассчитываем, что введенные Казахстаном меры в отношении поставок продукции российских птицеводческих предприятий будут скорректированы уже на следующей неделе", - сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что зарегистрированный на территории страны вирус гриппа птиц не представляет угрозы для жизни человека. При этом очаги заболевания локализованы и проводятся все меры по предотвращению распространения вируса, отметили в Россельхознадзоре.

Данкверт также сообщил, что Россельхознадзор получил указание от вице-премьера РФ Алексея Гордеева провести внеплановые проверки государственных ветеринарных служб Пензенской, Курской и Саратовской областей. В ходе проверки Россельхознадзор оценит эффективность мер, принимаемых этими органами, в части недопущения заноса и распространения заболеваний животных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область Пензенская область Саратовская область
Страны
Россия Казахстан
Персоны
Гордеев, Алексей Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости