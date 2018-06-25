Россельхознадзор обсудит 29 июня снятие ограничений на поставки мяса птицы в Казахстан

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия и Казахстан 29 июня обсудят возможность снятия ограничений на поставки мяса птицы с ряда российских предприятий на казахстанский рынок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.

Министерство сельского хозяйства Казахстана ранее сообщило, что запрещает ввоз в страну продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в трех регионах страны - в Пензенской, Курской и Саратовской областях. Однако, в Россельхознадзоре подчеркнули, что сложившаяся ситуация "является прогнозируемой и обусловлена сезонностью".

"Буквально час назад мы провели встречу с председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства Республики Казахстан господином Арманом Утегуловым. Мы обсудили, в том числе, вопрос с распространением заболеваний животных, как на территории России, так и на территории Республики Казахстан. В частности, пришли к соглашению провести в будущую пятницу технические консультации по вопросу снятия взаимных ограничений. Рассчитываем, что введенные Казахстаном меры в отношении поставок продукции российских птицеводческих предприятий будут скорректированы уже на следующей неделе", - сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, слова которого приводит пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что зарегистрированный на территории страны вирус гриппа птиц не представляет угрозы для жизни человека. При этом очаги заболевания локализованы и проводятся все меры по предотвращению распространения вируса, отметили в Россельхознадзоре.

Данкверт также сообщил, что Россельхознадзор получил указание от вице-премьера РФ Алексея Гордеева провести внеплановые проверки государственных ветеринарных служб Пензенской, Курской и Саратовской областей. В ходе проверки Россельхознадзор оценит эффективность мер, принимаемых этими органами, в части недопущения заноса и распространения заболеваний животных.