Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полтавченко рассказал Медведеву о выросших доходах Петербурга в связи с ЧМ

Экономика и бизнес
25 июня, 15:50 UTC+3 ПЕТЕРГОФ ПЕТЕРГОФ 25, июня. /ТАСС

В частности, посещаемость кафе и других объектов общепита выросла на 40%, сообщил губернатор города

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТЕРГОФ, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу принес Санкт-Петербургу дополнительные доходы, в частности, посещаемость кафе и других объектов общепита выросла на 40%, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Премьер в ходе беседы отметил, что Санкт-Петербург "находится на особом положении, поскольку в нем находится сейчас огромное количество болельщиков". Он также выразил надежду, что "это не самая простая задача для города" будет выполнена и "все будет в порядке".

Полтавченко при этом отметил, что чемпионат мира приносит Санкт-Петербургу определенные экономические дивиденды, и "посещаемость петербургских объектов общепита возросла на 40%". "Они пользуются у гостей большой популярностью, и это, естественно, дополнительные доходы в казну", - сказал губернатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Полтавченко, Георгий Сергеевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости