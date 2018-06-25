Полтавченко рассказал Медведеву о выросших доходах Петербурга в связи с ЧМ

ПЕТЕРГОФ, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу принес Санкт-Петербургу дополнительные доходы, в частности, посещаемость кафе и других объектов общепита выросла на 40%, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Премьер в ходе беседы отметил, что Санкт-Петербург "находится на особом положении, поскольку в нем находится сейчас огромное количество болельщиков". Он также выразил надежду, что "это не самая простая задача для города" будет выполнена и "все будет в порядке".

Полтавченко при этом отметил, что чемпионат мира приносит Санкт-Петербургу определенные экономические дивиденды, и "посещаемость петербургских объектов общепита возросла на 40%". "Они пользуются у гостей большой популярностью, и это, естественно, дополнительные доходы в казну", - сказал губернатор.