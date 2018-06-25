В суд Петербурга подан иск о банкротстве завода вин "Северная Венеция"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Компания "Русджам стеклотара холдинг" подала иск о банкротстве одного из крупнейших заводов вин Северо-Запада РФ "Северная Венеция" из-за долга в 12 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Заявление (исковое заявление). Сумма исковых требований 12,3 млн рублей", - говорится в карточке дела. Причина не отражена. Дата заседания пока не назначена.

Как следует из картотеки, компания "Русджам стеклотара холдинг" ранее уже подавала иск о банкротстве завода, однако суд не принял его, поскольку заявитель вовремя не уведомил винный завод о намерении подать иск о банкротстве.

ТАСС на момент публикации не получил оперативных комментариев сторон.

Завод "Северная Венеция" был создан в 1998 году и сейчас является одним из крупнейших производителей шампанских и игристых вин на Северо-Западе России. Предприятие производит игристые вина из виноматериалов из Испании, Португалии, ЮАР, Краснодарского Края.