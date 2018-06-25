В Воронеже до конца 2018 года установят 12 "умных" остановок

ВОРОНЕЖ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Воронежа планируют за счет частных инвестиций до конца года установить на улицах города 12 "умных" остановок с электронными табло для пассажирского транспорта, зарядкой гаджетов, терминалами оплаты проезда, wi-fi. Инвестиции в проект составят более 20 млн рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Планируется до конца 2018 года в Воронеже установить 12 "умных" остановок, они появится на центральных улицах Воронежа - Плехановской, Платонова, Ленина, Кольцовской, Брусилова, Димитрова и других. Стоимость одной "умной" остановки составит порядка 2 млн рублей, они будут оснащены картой-схемой маршрутов движения общественного транспорта, элементами видеонаблюдения, электронным табло, бесплатным wi-fi, подзарядкой для телефонов и планшетов, терминалами оплаты проезда", - рассказала сотрудница пресс-службы администрации Воронежа.

Как уточнила собеседница, "умные" остановки появятся только в тех местах, где нет остановочных комплексов со стационарными торговыми павильонами, чтобы "не люди не лишились своего бизнеса и рабочих мест". "Городские власти привлекут к реализации этого проекта частных инвесторов: новые остановки установят на внебюджетные средства. В администрации Воронежа готовят полный список улиц, чтобы потенциальный инвестор увидел все предложения и просчитал свою экономику", - добавила она.

"Умная" остановка является современным остановочным павильоном, в котором для комфорта пассажиров предусмотрены интерактивные информационные табло с временем прибытия пассажирского транспорта, камеры видеонаблюдения, wi-fi, система обогрева зимой, терминал оплаты проезда и другие услуги.