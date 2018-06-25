Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Воронеже до конца 2018 года установят 12 "умных" остановок

Экономика и бизнес
25 июня, 16:14 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 25, июня. /ТАСС

Инвестиции в проект составят более 20 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Воронежа планируют за счет частных инвестиций до конца года установить на улицах города 12 "умных" остановок с электронными табло для пассажирского транспорта, зарядкой гаджетов, терминалами оплаты проезда, wi-fi. Инвестиции в проект составят более 20 млн рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Планируется до конца 2018 года в Воронеже установить 12 "умных" остановок, они появится на центральных улицах Воронежа - Плехановской, Платонова, Ленина, Кольцовской, Брусилова, Димитрова и других. Стоимость одной "умной" остановки составит порядка 2 млн рублей, они будут оснащены картой-схемой маршрутов движения общественного транспорта, элементами видеонаблюдения, электронным табло, бесплатным wi-fi, подзарядкой для телефонов и планшетов, терминалами оплаты проезда", - рассказала сотрудница пресс-службы администрации Воронежа.

Как уточнила собеседница, "умные" остановки появятся только в тех местах, где нет остановочных комплексов со стационарными торговыми павильонами, чтобы "не люди не лишились своего бизнеса и рабочих мест". "Городские власти привлекут к реализации этого проекта частных инвесторов: новые остановки установят на внебюджетные средства. В администрации Воронежа готовят полный список улиц, чтобы потенциальный инвестор увидел все предложения и просчитал свою экономику", - добавила она.

"Умная" остановка является современным остановочным павильоном, в котором для комфорта пассажиров предусмотрены интерактивные информационные табло с временем прибытия пассажирского транспорта, камеры видеонаблюдения, wi-fi, система обогрева зимой, терминал оплаты проезда и другие услуги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости