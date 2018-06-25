Китай планирует продолжить переговоры с Францией о новых закупках лайнеров Airbus

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Китай намерен продолжить переговоры с французской стороной о закупках дополнительных партий пассажирских самолетов Airbus. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, об этом в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом в Доме народных собраний заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы достигли консенсуса о расширении сотрудничества в авиационной сфере. Китай закупает пассажирские лайнеры большими партиями", - сказал он. Как отметил Ли Кэцян, примером успешного сотрудничества в области авиации между двумя странами является предприятие Airbus по производству лайнеров A320 в Тяньцзине.

"Я сообщил своему французскому коллеге, что Китай в ближайшие годы планирует расширять закупки пассажирских самолетов. Мы планируем усилить взаимодействие с Францией в этой области", - указал глава китайского правительства. "Намерены продолжить переговоры о закупках самолетов, соответствующие соглашения будут подписаны в подходящее время", - резюмировал Ли Кэцян.

Во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай в январе этого года концерн Airbus подписал рамочное соглашение о наращивании производства лайнеров A320 на площадке Airbus в Тяньцзине с четырех до шести бортов в месяц к 2020 году. Кроме того, по итогам визита Елисейский дворец сообщил, что Китай планирует заказать 184 самолета Airbus для 13 своих авиакомпаний с поставкой в 2019-2020 годах. По данным Agence France-Presse, стоимость такого контракта может составить около $18 млрд.