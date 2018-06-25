СМИ: Шэньчжэнь к 2020 году станет портом свободной торговли

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Власти Шэньчжэня (провинция Гуандун, Южный Китай) планируют к концу 2020 года превратить город в морской порт свободной торговли путем максимального упрощения процедур пограничного досмотра грузов. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

В документе отмечается, что одновременно будут сняты некоторые таможенные ограничения, что позволит значительно сократить время и снизить издержки при осуществлении поставок зарубежной продукции на китайский рынок. Одновременно правительство Китая планирует содействовать интеграции Шэньчжэня с портами соседнего Гонконга. Согласно планам руководства КНР, со временем это позволит создать на их основе ведущий логистический центр международного уровня.

Шэньчжэнь занимает третье место в мире по объему контейнерных перевозок, в связи с чем его превращение в свободный порт может оказать большое положительное воздействие на международную экономику, значительно ускорить глобальные процессы по усилению взаимной открытости ряда стран мира.