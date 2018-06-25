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Туроператор TUI сформировал 25 турмаршрутов по Карелии

Экономика и бизнес
25 июня, 16:16 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 25, июня. /ТАСС

В компании отметили, что сейчас республика находится в десятке самых привлекательных для туристов российских регионов

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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /ТАСС/. Туроператор TUI разработал 25 туристических маршрутов по Карелии. Республика находится в десятке самых привлекательных российских регионов среди туристов, сообщил в понедельник журналистам в Петрозаводске заместитель генерального директора TUI Россия и СНГ Александр Сирченко.

В августе 2017 года правительство Карелии и TUI подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

"Мы сформировали порядка 25 маршрутов для туристов, нашли здесь партнеров и базируемся на двух местных туроператорах. Эти маршруты уже продаются. Наиболее востребованы туры в Карелию через Санкт-Петербург", - сказал Александр Сирченко.

По его словам, у туристов популярны достопримечательности, природные и культурные объекты: Кижи, Валаам, водопады, места киносъемок фильма "А зори здесь тихие" и др.

В рамках сотрудничества с Карелией TUI Россия занимается продвижением региона на выставках и в Интернете. В 2017 году организовало ознакомительный тур по республике для 60 турагентств. "Это способствовало повышению интереса к республике. <…> Карелия благодаря нашим совместным усилиям входит в десятку регионов, привлекательных среди туристов", - отметил он.

По его словам, в регион, в частности, планируется привлечь туристов из Кавказских Минеральных Вод, Уфы, Самары и Казани, которые будут прилетать в Санкт-Петербург, а потом поедут путешествие по республике.

В Карелии, по данным региональных властей, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 370 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 12,6 тыс. мест. По итогам 2017 года регион посетили 780 тыс. организованных туристов и экскурсантов.

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