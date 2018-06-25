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Цены на бензин в России в мае выросли в среднем на 2,3 рубля

Экономика и бизнес
25 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В частности, средняя цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 составила 40,88 и 43,78 рубля за литр соответственно

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России в мае 2018 года выросли на 2,34 рубля и 2,29 рубля по сравнению с апрелем и составили 40,88 рубля и 43,78 рубля за литр соответственно. Цены на бензин Аи-98 составили 48,74 рубля (+2,27 рубля к апрелю) за литр, а цены на дизельное топливо - 43,71 рубля (+2,18 рубля) за литр, сообщил Росстат.

В мае в 83 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 19 субъектах цены на него выросли на 7% и более, из них в Республике Дагестан - на 10,2%, Ивановской области - на 9,8%, Брянской области - на 9,7%. В Москве бензин за май подорожал на 5,1%, в Санкт-Петербурге - на 5,6%.

Инфографика Динамика цен на бензин в России

Динамика цен на бензин в России

Как росла средняя цена на бензин АИ-95 с 2004 года — инфографика ТАСС.

Цены производителей на бензин после их снижения в январе (на 10,3%), феврале (на 2,8%) и небольшом росте в марте (на 3,6%) в апреле и мае увеличились соответственно на 13% и 18,7%. Его удорожание было отмечено в 17 субъектах России (от 0,5% в Сахалинской области до 26% в Оренбургской области). В Республике Саха (Якутия) цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне апреля 2018 года.

Потребительские цены на бензин в мае 2018 года, в среднем по России превышали цены производителей в 1,8 раза, год назад - в два раза. В мае 2018 года цены производителей на нефть сырую выросли на 11,8% (с начала года - на 11,4%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом - на 0,3% (с начала года - на 4,3%).

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