Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия в апреле 2018 года добывала почти 10,26 млн баррелей нефти в сутки, превысив показатель Саудовской Аравии на 3%, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, Саудовская Аравия в апреле добывала более 9,96 млн баррелей в сутки. В марте нефтедобыча в РФ также превышала уровень Саудовской Аравии - 10,57 млн баррелей в сутки против 9,91 млн, в то время как в феврале Саудовская Аравия опережала РФ - 9,95 млн баррелей в сутки против российских 9,53 млн.

Согласно статистике Росстата, в странах ОПЕК общая суточная добыча в апреле составила 31,93 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) - почти 4,43 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в апреле 2018 года составляла $472,8 за 1 т (на 4,7% выше мартовского показателя). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке выросла на 8,5% к марту, до $504,3 за 1 т.

Доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе - апреле 2018 года составила 28,4%, топливно-энергетических товаров - 44,1% (в январе - апреле 2017 года - 27,8% и 43,3% соответственно), подсчитал Росстат.