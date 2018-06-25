Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Карелии планируют запустить ОЭЗ на границе с Финляндией в 2020 году

Экономика и бизнес
25 июня, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Особая экономическая зона должна появится в районе моногорода Вяртсиля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) в районе моногорода Вяртсиля, который находится в Сортавальском районе Карелии на границе с Финляндией, может быть открыта в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков в кулуарах совещания о поддержке добровольчества в регионах, которое прошло в понедельник в Москве.

"Мы надеемся, что в принципе при благожелательных <…> [условиях], наверное, 2020 - 2021 год - вполне реально открытие этой площадки", - сказал он.

Парфенчиков отметил, что сейчас рассматриваются два варианта, где может быть создана ОЭЗ. "Первый и основной вариант - это все-таки район Вяртсиля, но там достаточно небольшие пока территории, и нужно, конечно, решать вопросы с лесным фондом. Есть второй вариант - это район (приграничного города - прим. ТАСС) Костомукши", - сказал он.

Глава региона пояснил, что ОЭЗ будет открыта для всех, но особенно привлекательна она будет для финского бизнеса. По его словам, инвесторы из Финляндии проявляют интерес именно к району Вяртсиля. Глава региона добавил, что в данном районе уже есть необходимая инфраструктура. "Там есть электричество, есть хорошая логистика дорожная - железная дорога, сейчас новая федеральная трасса", - сказал он. Парфенчиков также сообщил, что сейчас власти региона определяют территории, где могут быть созданы рекреационные зоны для проживания работников ОЭЗ.

Вяртсиля - приграничный поселок городского типа, где проживают 2,9 тыс. человек. Его градообразующим предприятием является Вяртсильский метизный завод (входит в ПАО "Мечел"). В 5 км от Вяртсиля находится крупнейший российско-финляндский пограничный переход на территории Карелии, а также таможенный пропускной пункт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Персоны
Парфенчиков, Артур Олегович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Сборная России проиграла уругвайцам и заняла второе место в группе A
3
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
4
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости