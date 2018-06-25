Власти Карелии планируют запустить ОЭЗ на границе с Финляндией в 2020 году

ТАСС, 25 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) в районе моногорода Вяртсиля, который находится в Сортавальском районе Карелии на границе с Финляндией, может быть открыта в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Артур Парфенчиков в кулуарах совещания о поддержке добровольчества в регионах, которое прошло в понедельник в Москве.

"Мы надеемся, что в принципе при благожелательных <…> [условиях], наверное, 2020 - 2021 год - вполне реально открытие этой площадки", - сказал он.

Парфенчиков отметил, что сейчас рассматриваются два варианта, где может быть создана ОЭЗ. "Первый и основной вариант - это все-таки район Вяртсиля, но там достаточно небольшие пока территории, и нужно, конечно, решать вопросы с лесным фондом. Есть второй вариант - это район (приграничного города - прим. ТАСС) Костомукши", - сказал он.

Глава региона пояснил, что ОЭЗ будет открыта для всех, но особенно привлекательна она будет для финского бизнеса. По его словам, инвесторы из Финляндии проявляют интерес именно к району Вяртсиля. Глава региона добавил, что в данном районе уже есть необходимая инфраструктура. "Там есть электричество, есть хорошая логистика дорожная - железная дорога, сейчас новая федеральная трасса", - сказал он. Парфенчиков также сообщил, что сейчас власти региона определяют территории, где могут быть созданы рекреационные зоны для проживания работников ОЭЗ.

Вяртсиля - приграничный поселок городского типа, где проживают 2,9 тыс. человек. Его градообразующим предприятием является Вяртсильский метизный завод (входит в ПАО "Мечел"). В 5 км от Вяртсиля находится крупнейший российско-финляндский пограничный переход на территории Карелии, а также таможенный пропускной пункт.