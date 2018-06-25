Татарстан намерен в 2018 году привлечь свыше 70 млрд рублей из федерального бюджета

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Татарстан в текущем году планирует привлечь в экономику республики более 70 млрд рублей. Об этом на совещании, посвященном привлечению федеральных средств в экономику республики, сообщила заместитель министра экономики Татарстана Наталья Таркаева.

"На текущую дату утвержденный лимит составил 71,9 млрд рублей, что на 4% выше, чем аналогичный показатель за 2017 год. Профинансировано 36 млрд рублей, и этот показатель на 18% ниже аналогичного периода прошлого года", - сказала она.

По словам Таркаевой, несмотря на то, что прослеживается тенденция на снижение расходов федерального бюджета по ряду направлений, в республике наблюдается небольшая, но положительная динамика по объему привлечения федеральных средств. "Это также связано с проведением в нашей стране, в частности и в республике, событий мирового уровня", - пояснила она.

Как сообщал ТАСС, Республика Татарстан в 2018 году получила более 500 млн рублей на подготовку к чемпионату мира по футболу из федерального бюджета.