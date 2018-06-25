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Нижегородская область получит 771 млн рублей из ФРП на импортозамещающие производства

Экономика и бизнес
25 июня, 17:33 UTC+3

Реализация проектов позволит создать около 150 дополнительных рабочих мест

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности предоставит Нижегородской области 771 млн рублей на создание импортозамещающих производств. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора области Глеб Никитин.

"В Фонде развития промышленности были одобрены три проекта области с совокупным объемом инвестиций в экономику региона в 1,5 млрд рублей. На их реализацию из Фонда будет выделено 771 млн рублей. Реализация проектов позволит создать около 150 дополнительных рабочих мест в Нижегородской области", - сообщили агентству.

В частности, 121 млн рублей будет выделен на проект нижегородской компании ООО "Биком" по запуску производства липких лент промышленного назначения и деталей на основе липких лент. Займ на 250 млн рублей на разработку судна, устройств и оборудования, которые помогут повысить качество ухода за акваториями, получит компания "Аквамарин". Третий займ в размере 401 млн рублей на организацию пенькоперерабатывающего производства в Пильнинском районе Нижегородской области выделят компании "Нижегородские волокна конопли".

По словам главы региона, Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров в России по объему одобренных льготных займов в федеральном Фонде развития промышленности за первые полгода работы в 2018 году. По этому показателю регион занял четвертое место.

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