AP: Harley-Davidson переведет часть производства из США, чтобы избежать пошлин ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская компания Harley-Davidson начнет переводить производство из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные США пошлины на металлы.

Об этом сообщило в понедельник Associated Press со ссылкой на представителей компании.

В минувшую пятницу ЕС ввел пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, а также на фасоль, рис, кукурузу, ореховое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты и сигары. Брюссель также обложил пошлинами такие символические для США товары, как бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

В результате повышенных тарифов стоимость каждого мотоцикла выросла примерно на $2200. "Компания предпочла бы не расширять производство за пределами США для того, чтобы облегчить бремя введенных ЕС тарифов, - привело агентство выдержку из заявления компании. - Однако это единственный способ сделать мотоциклы доступными для клиентов в Европе и сохранить присутствие компании на европейском рынке. Европа - исключительно важный рынок для Harley-Davidson".

Компания сообщила, что не будет поднимать сейчас цены на мотоциклы. Процесс перевода производства из США займет от 9 до 18 месяцев.

В начале нынешнего года компания объявила, что переведет часть производства с завода в Канзас-Сити (штат Миссури) на завод в городе Йорк (штат Пенсильвания) в связи со снижением спроса на мотоциклы в США. В 2005 году компания продала 1,1 млн машин, однако с тех пор объем продаж, как отметило агентство AP, постоянно снижался.