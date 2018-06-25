Сирия планирует импортировать 1,5 млн тонн пшеницы в этом году

ТАСС, 25 июня. Сирия намерена импортировать в нынешнем году 1,5 млн т пшеницы, преимущественно из России, так как местные закупки, как ожидается, составят около 500 тыс. т, заявил министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдалла аль-Гарби, которого цитирует Reuters.

По словам аль-Гарби, помимо покупки зерна из России, государство намерено сделать закупки румынской и болгарской пшеницы. "Мы все еще находимся в начале сезона местных закупок, с самого начала прошло около 20 дней или около того, но мы видим, что наши местные покупки составляют от 500-600 тыс. т в этом году", - сказал сирийский министр.

Кроме того, аль-Гарби сообщил, что в стране имеются стратегические запасы пшеницы на срок более восьми месяцев.

Министр также заявил, что цены на хлеб в стране повышаться не будут. "Мы не будем повышать цены на хлеб вообще, а не только в обозримом будущем, - заявил аль-Гарби, - Это, конечно, бремя для правительства, особенно с более высокими ценами на пшеницу, за которую мы платим фермерам, но мы продолжим субсидировать их".

В октябре 2017 года, как сообщило Reuters, аль-Гарби заявил, что Сирия и Россия заключили контракт на поставку 3 млн т пшеницы за три года, и Дамаск работает над обеспечением кредитного финансирования из Москвы. По информации министра, в рамках первого года страна импортирует из России около 1,7 млн т.