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В Аргентине из-за всеобщей забастовки задержаны более 590 авиарейсов

Экономика и бизнес
25 июня, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Также сообщается, что в Буэнос-Айресе и других городах страны парализовано движение общественного транспорта

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ТАСС, 25 июня. Более 590 авиарейсов задержаны или отменены в Аргентине из-за всеобщей забастовки, которая проводится профсоюзами в знак протеста против экономической политики правительства. Как сообщило в понедельник агентство EFE со ссылкой на официальные данные, стачка затронула в общей сложности около 71 тыс. пассажиров.

В результате 24-часовой забастовки, к которой присоединились профсоюзы авиатранспортного хозяйства, парализованной оказалась работа столичного международного аэропорта Эсейса и многих других авиатерминалов. По данным Министерства транспорта республики, продолжает функционировать аэродром Эль-Паломар, расположенный недалеко от столицы страны - Буэнос-Айреса.

О проведении всеобщей забастовки объявила Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) - крупнейшее профсоюзное объединение Аргентины. В результате стачки парализовано движение общественного транспорта в столице и в других городах страны. К призыву ВКТ присоединились также работники других секторов экономики южноамериканской республики.

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