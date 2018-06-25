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Минстрой: объем заключенных контрактов на капремонт жилых домов вырос на 10% в 2018 году

Экономика и бизнес
25 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

По состоянию на 1 июня этого года сумма контрактов на проведение работ составила около 158,7 млрд рублей, сообщили в ведомстве

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Объем заключенных контрактов на капремонт жилых домов за первые пять месяцев 2018 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом говорится в сообщении Минстроя России по итогам всероссийского видеоселекторного совещания под председательством министра Владимира Якушева.

"По состоянию на 1 июня 2018 года законтрактовано работ по капремонту на сумму порядка 158,7 млрд рублей, что на 10% превышает уровень законтрактованности на аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Совокупная плановая стоимость работ по капитальному ремонту с учетом завершения краткосрочных планов прошлых лет составляет более 250 млрд рублей, отмечает министерство. При этом собираемость взносов в целом по стране за первые пять месяцев 2018 года составила 90,34%, за указанный период собрано 68,1 млрд рублей.

Лидерами в реализации краткосрочных планов капитального ремонта в 2018 году являются Белгородская, Владимирская, Тульская, Архангельская, Новосибирская области, Москва и Алтайский край.

Регионами с наибольшим уровнем собираемости взносов, зафиксированным в 2018 году, являются Калужская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Омская, Сахалинская области и Пермский край.

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