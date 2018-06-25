Мнучин: запрет на инвестиции в предприятия США коснется фирм, уличенных в краже технологий

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Запрет на инвестирование в технологические предприятия США будет касаться не только многих китайских компаний, но и тех, кто "пытается украсть" американские технологии. Соответствующее сообщение опубликовал в понедельник в Twitter министр финансов США Стивен Мнучин.

Он "от лица [президента США] Дональда Трампа" назвал посвященные инвестиционным ограничениям материалы газеты The Wall Street Journal и агентства Bloomberg "ложными, сфабрикованными новостными сообщениями". "Источник утечки информации либо не существует, либо не знает предмет достаточно хорошо. Заявление не будет направлено конкретно на Китай, но на все страны, которые пытаются украсть наши технологии", - заключил министр.

On behalf of @realDonaldTrump, the stories on investment restrictions in Bloomberg & WSJ are false, fake news. The leaker either doesn’t exist or know the subject very well. Statement will be out not specific to China, but to all countries that are trying to steal our technology. — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 25 June 2018

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США, а также ввести дополнительный запрет на экспорт значимых американских технологий в КНР. По ее данным, о таком решении вашингтонской администрации будет объявлено в конце наступившей недели. Как отмечается, министерство финансов США, в частности, планирует запретить фирмам, в которых Китай владеет по меньшей мере 25% акций, приобретать компании США, имеющие отношение к "промышленно значимым технологиям". Кроме того, Совет национальной безопасности при Белом доме и министерство торговли прорабатывают планы введения запрета на экспорт ряда таких технологий в КНР, сообщают источники издания.

Трамп объявил 15 июня, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.