Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мнучин: запрет на инвестиции в предприятия США коснется фирм, уличенных в краже технологий

Экономика и бизнес
25 июня, 18:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июня. /ТАСС

Кроме того, министр финансов США назвал посвященные инвестиционным ограничениям материалы газеты The Wall Street Journal и агентства Bloomberg "ложными, сфабрикованными новостными сообщениями"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Запрет на инвестирование в технологические предприятия США будет касаться не только многих китайских компаний, но и тех, кто "пытается украсть" американские технологии. Соответствующее сообщение опубликовал в понедельник в Twitter министр финансов США Стивен Мнучин.

Он "от лица [президента США] Дональда Трампа" назвал посвященные инвестиционным ограничениям материалы газеты The Wall Street Journal и агентства Bloomberg "ложными, сфабрикованными новостными сообщениями". "Источник утечки информации либо не существует, либо не знает предмет достаточно хорошо. Заявление не будет направлено конкретно на Китай, но на все страны, которые пытаются украсть наши технологии", - заключил министр.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США, а также ввести дополнительный запрет на экспорт значимых американских технологий в КНР. По ее данным, о таком решении вашингтонской администрации будет объявлено в конце наступившей недели. Как отмечается, министерство финансов США, в частности, планирует запретить фирмам, в которых Китай владеет по меньшей мере 25% акций, приобретать компании США, имеющие отношение к "промышленно значимым технологиям". Кроме того, Совет национальной безопасности при Белом доме и министерство торговли прорабатывают планы введения запрета на экспорт ряда таких технологий в КНР, сообщают источники издания.

Трамп объявил 15 июня, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
3
Черчесов объяснил выход Смольникова на матч с уругвайцами желанием дать отдых Фернандесу
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости