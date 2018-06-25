Иванов вновь возглавит совет директоров "Ростелекома"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" вновь избрал своим председателем специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, говорится в материалах компании.

Иванов возглавляет совет директоров "Ростелекома" с 2015 года.

Ранее акционеры компании переизбрали совет директоров в прежнем составе. Помимо Иванова в него вошли президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, замглавы Минкомсвязи Сергей Калугин, бывший глава "Связьинвеста" и председатель наблюдательного совета ГК "Автодор" Вадим Семенов, экс- президент банка "ФК Открытие" Рубен Аганбегян, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, первый зампред Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, гендиректор телеканала "Россия" Антон Златопольский, бывший вице- президент Газпромбанка Александр Пчелинцев, глава "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Росимуществу принадлежит 48,71% обыкновенных акций (45,04% уставного капитала) оператора, Внешэкономбанку - 4,29% (3,96%), "Мобителу" ("дочка" "Ростелекома") - 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% уставного капитала). Free float составляет 36,52% обыкновенных акций.