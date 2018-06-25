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Источник: индексации тарифа "Платона" 1 июля не произойдет

Экономика и бизнес
25 июня, 19:42 дата обновления: 25 июня, 20:16 UTC+3

Тариф увеличится, когда усилят контроль над нарушениями

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Тариф в системе взимания платы с большегрузов "Платон" не будет индексирован, как планировалось, с 1 июля, пока не будет усилен контроль над нарушениями.

Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

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"До усиления контроля индексации тарифа "Платона" не будет. К такому решение пришли сегодня на совещании по системе "Платон" в Росавтодоре, на которой присутствовали представители властей, ассоциаций, перевозчиков и грузоотправителей", - отметил собеседник агентства.

"Минтранс поддерживает грузоперевозчиков, которые просят усилить контроль за нарушителями, и только после этого рассматривать вопрос изменения тарифа, - отметил источник ТАСС. - При этом участники рынка выступают за перевод полномочий контроля за нарушениями от МВД к Ространснадзору для обеспечения равных условий и честной конкуренции."

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр.

В феврале нынешний глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что в 2018 году тариф в системе "Платон" меняться не будет. В июне глава Росавтодора Роман Старовойт также говорил, что каких-либо поручений по повышению тарифа ни Минтранс, ни правительство не давали. Изменение тарифа в "Платоне" является прерогативой правительства РФ и регулируется отдельными постановлениями, отмечал Старовойт. 

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