В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. ЕС будет вынужден защищать свои экономические интересы, если США решат ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в создании газопровода "Северный поток - 2". С таким предупреждением выступил в понедельник в неправительственном Атлантическом совете в Вашингтоне замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Я бы предпочел, чтобы мы, будучи партнерами, сначала вели переговоры и лишь затем вводили в отношении друг друга санкции. В этом бы заключалась моя настойчивая рекомендация, касающаяся того, чтобы быть хорошим союзником", - заявил еврокомиссар, когда у него поинтересовались, следует ли Вашингтону грозить карательными мерами Брюсселю и вообще вмешиваться в ходе дебатов о судьбе проекта "Северный поток -2", который не касается энергоснабжения США.

"Мы [Евросоюз] тоже являемся крупной экономикой, и мы должны защищать свои экономические интересы, свои компании. Но мы предпочитаем вести переговоры, поскольку являемся союзниками и считаем США ближайшим [союзником]. Так что давайте вести переговоры, обсуждать этот вопрос, так как я думаю, что наша [европейцев] цель, наша заинтересованность, заключающаяся в том, чтобы иметь жизнеспособную и реформированную Украину, чрезвычайно близка обоим нам [и ЕС, и США]", - отметил Шефчович. Одновременно он заверил, что Вашингтон и Брюссель работают "чрезвычайно хорошо вместе" по проблемам обеспечения энергетической безопасности Европы.

Власти США выступают решительно против строительства газопровода "Северный поток -2". Принятый в прошлом году закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток -2".

Последний предусматривает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Заседание по энергетике

ЕС рассчитывает, что новое заседание созданного ранее им и Соединенными Штатами Совета по энергетике состоится в начале июля, добавил Шефчович.

Еврокомиссар выразил надежду на то, что нынешняя администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вернется к практике проведения встреч упомянутого органа. "Надеюсь, что Совет по энергетике ЕС и США, заседание которого в прошлом году нам провести не удалось, - имею в виду формат, предусматривающий встречи госсекретаря США и американского министра энергетики с европейскими коллегами, в данном случае с Федерикой Могерини и мной, для обсуждения стратегических вопросов [возобновит деятельность]... Мы сейчас ищем дату. Я надеюсь, что это произойдет в первую неделю июля", - сказал Шефчович.

"Мне кажется, речь идет о чрезвычайно важных вещах, которые следует обсуждать союзникам. Нам следует понимать друг друга. И, надеюсь, мы затем сможем находить общие решения и двигаться вперед в качестве партнеров", - отметил замглавы Еврокомиссии.

При этом отставной американский дипломат Ричард Морнингстар, который в прошлом на разных этапах занимал должности спецпредставителя США по энергетическим вопросам в Евразии, постпреда при ЕС, спецсоветника главы Белого дома по энергетике Каспия, посла в Азербайджане, подтвердил, что администрация Трампа не придает большого значения работе означенного совета. "Ужасно жаль, что при нынешней администрации он [совет], так сказать, утратил лоск", - сказал американский эксперт, который вел конференцию с участием Шефчовича в Атлантическом совете. Морнингстар напомнил, что в свое время стоял у истоков создания совета. В связи с этим Шефчович попросил именитого отставника помочь с возобновлением заседаний совета.

Этот двусторонний форум министерского уровня был создан США и ЕС в 2009 году.