"Ильюшин" направит на дивиденды за 2017 год почти 67 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Акционеры "Ильюшина" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) на годовом собрании 25 июня утвердили дивиденды за 2017 год в объеме 66,7 млн рублей (315 рублей 62 копейки на обыкновенную акцию), сообщается в пресс-релизе компании.

"Чистая прибыль "Ильюшина" за 2017 год составила 667,5 млн рублей, из которых 66,7 млн рублей будут направлены на выплату дивидендов по акциям общества", - говорится в сообщении.

Кроме того, был утвержден состав совета директоров предприятия, в который вошли: президент ОАК Юрий Слюсарь, вице-президент по государственной авиации специального назначения ОАК Сергей Герасимов, вице-президент по экономике и финансам ОАК Алексей Демидов, генеральный конструктор корпорации "Иркут" (входит в ОАК) Олег Демченко, директор по корпоративным и имущественным отношениям ОАК Сергей Коносов, первый заместитель генерального конструктора ОАК Николай Никитин, генеральный директор "Ил" и вице-президент по транспортной авиации ОАК Алексей Рогозин, главный конструктор "Ил" Николай Таликов и директор по персоналу ОАК Любава Шепелева.