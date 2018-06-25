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Источник: специнвестконтракты 2.0 смогут заключить производители эксклюзивных товаров

Экономика и бизнес
25 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Механизм СПИК 2.0 в России действует с 2015 года

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало основные параметры действия новой версии специальных инвестиционных контрактов (так называемых СПИК 2.0). Совещание по этому вопросу с участием первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента РФ Андрея Белоусова прошло в понедельник, 25 июня, сообщил ТАСС источник, участвовавший в совещании.

Стороны согласовали формат СПИК 2.0, при котором специнвестконтракт может быть заключен с производителем при условии, что он будет выпускать в РФ эксклюзивную для рынка продукцию.

"В правительстве 25 июня прошло совместное совещание, на котором определилась позиция по ключевым параметрам специнвестконтрактов. Возобладала позиция, на которой ранее настаивал вице-премьер Дмитрий Козак - СПИК допускается исключительно по результатам публичного конкурса в отношении проектов по созданию продукции, не имеющей на территории РФ аналогов, а также по созданию и модернизации предприятий по производству высокотехнологичной продукции", - сказал собеседник агентства.

Представитель Козака подтвердил факт совещания.

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период контракта. Оператором СПИК является Фонд развития промышленности.

Однако правительство решило "перезагрузить" инвестиционный цикл в России за счет расширения числа отраслей, где применяются СПИК. Как сообщала газета "Ведомости", Минфин и Минэкономразвития согласовали вариант, согласно которому государство должно выдавать субсидии в размере до 50% капитальных затрат инвесторов по СПИК. Также ведомства сходятся в том, что инвесторам необходимо предоставлять преференции, если они производят не имеющую аналогов в России продукцию или если их товары пойдут на экспорт и принесут не менее 15% выручки.

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Персоны
Белоусов, Андрей Рэмович Козак, Дмитрий Николаевич Силуанов, Антон Германович
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