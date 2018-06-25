Неверов: депутат Лысаков не обсуждал с фракцией свою позицию по пенсионной реформе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков не обсуждал свою позицию по предстоящей пенсионной реформе с фракцией "Единая Россия", в которую он входит, а высказал ее лишь "вдогонку" на своей странице в Facebook. Об этом заявил в понедельник ТАСС возглавляющий фракцию вице-спикер Сергей Неверов.

Так он прокомментировал процитированные рядом СМИ слова политика о том, что тот "готов рискнуть своей политической карьерой, но будет голосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста".

"Не общался с Лысаковым, который делится своим мнением "вдогонку" - через социальные сети", - отметил Неверов. "Мы обсуждали инициативу правительства, связанную с изменениями в пенсионном законодательстве, на внутрифракционных группах, мы собирались в конце минувшей недели на расширенном заседании фракции с социальном блоком правительства", - напомнил он.

Глава фракции подчеркнул, что "у всех была возможность задать вопросы, узнать детали, причины, по которым предложены такие изменения". "Вопросов было много, было принято решение продолжить обсуждение пакета законопроектов в регионах, мы ждем из региональных парламентов официальных отзывов", - добавил он.

Между тем "ни одного вопроса или замечания от Лысакова не прозвучало", констатировал Неверов. "Нигде он не обозначил свою позицию. Наверное, в Facebook ему удобнее. Мы же ведем открытый диалог, формулируем свои предложения", - подчеркнул он.

"Ключевая задача - повышение материального уровня обеспечения пенсионеров. Мы будем это обсуждать 28 июня на расширенном Совете руководителей фракций с нашими коллегами из регионов, куда также пригласили представителей социального блока правительства", - заключил зампредседателя Госдумы.