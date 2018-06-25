Пашинян призвал российских бизнесменов инвестировать в армянскую экономику

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник вечером встретился с делегацией российских бизнесменов армянского происхождения и призвал их делать инвестиции в экономику республики. Соответствующее заявление распространила пресс-служба кабмина страны.

"После политических изменений в стране новые власти намерены обеспечить законность и равные условия для всех. Мы призываем всех наших соотечественников, которые живут за границей, сделать инвестиции в Армении, открыть новые рабочие места и сделать все, чтобы наша страна процветала", - заявил глава армянского кабмина, подчеркнув, что "не надо смотреть на Армению, как на объект благотворительности".

"Мы искренне стремимся к тому, чтобы вы инвестировали и получали прибыль", - отметил премьер и добавил, что "самым активным процессом в Армении сегодня является борьба с коррупцией, которая должна создать необходимые условия" для бизнеса.

На встречу с председателем правительства Армении прибыли несколько десятков бизнесменов армянского происхождения из Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Ставрополя и других российских городов.