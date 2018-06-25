Министр энергетики США заявил о готовности сотрудничать с Новаком

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри подтвердил в понедельник информацию о встрече с главой российского Минэнерго Александром Новаком и заявил о готовности сотрудничать с ним. Глава американского ведомства рассказал об этом в беседе с журналистами в своем министерстве.

"Это возможность познакомиться с ним, установить контакт и направить послание о том, что мы, безусловно, выражаем готовность к налаживанию отношений, - отметил Перри. - У нас имеются проблемы с Россией, но я считаю, что нужно общаться с людьми и находить сферы, где мы можем сотрудничать". Министр не стал говорить о конкретных темах, которые будут подниматься на встрече с Новаком на полях 27-й Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

Перри также заявил, что надеется посетить Россию с целью изучения ее деятельности в сфере энергетики в Арктике. Новак в конце января рассказал, что обсуждал со своим коллегой его возможный визит на завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ".

По словам российского министра, он на полях Всемирного экономического форума в Давосе предложил Перри "подумать над совместными глобальными проектами в области энергетики в рамках формата G20".