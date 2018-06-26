Медведев проведет совещание по развитию экономики и социальной сферы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду совещание, на котором будут обсуждаться "меры по развитию экономики и социальной сферы". Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко и Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководители профильных общероссийских общественных организаций.

Председатель правительства ранее называл главной задачей кабмина, сформированного месяц назад, выполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Документ, в частности, ставит цели по повышению продолжительности жизни россиян, снижению в два раза уровня бедности, ускорению технологического развития, обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечению темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

По данным кабмина, на финансирование мероприятий в рамках нового майского указа потребуется около 8 трлн рублей. Чтобы достичь заложенных в указе целевых показателей, правительство внесло ряд предложений по изменению налогового и бюджетного законодательства. В частности, предполагается с 2019 года предполагается повысить НДС с 18% до 20%, что даст бюджету 620 млрд рублей ежегодно, также кабмин уже одобрил налоговый маневр в нефтяной отрасли, реализация которого планируется в 2019-2024 годах. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с пропорциональным повышением налога на добычу полезных ископаемых, что принесет бюджету РФ, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, до 1,6 трлн рублей дополнительно.

Кроме того, правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, которые предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.