Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев проведет совещание по развитию экономики и социальной сферы

Экономика и бизнес
26 июня, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В совещании также примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, а также вице-премьеры Константин Чуйченко и Татьяна Голикова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду совещание, на котором будут обсуждаться "меры по развитию экономики и социальной сферы". Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко и Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководители профильных общероссийских общественных организаций.

Председатель правительства ранее называл главной задачей кабмина, сформированного месяц назад, выполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Документ, в частности, ставит цели по повышению продолжительности жизни россиян, снижению в два раза уровня бедности, ускорению технологического развития, обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечению темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

По данным кабмина, на финансирование мероприятий в рамках нового майского указа потребуется около 8 трлн рублей. Чтобы достичь заложенных в указе целевых показателей, правительство внесло ряд предложений по изменению налогового и бюджетного законодательства. В частности, предполагается с 2019 года предполагается повысить НДС с 18% до 20%, что даст бюджету 620 млрд рублей ежегодно, также кабмин уже одобрил налоговый маневр в нефтяной отрасли, реализация которого планируется в 2019-2024 годах. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с пропорциональным повышением налога на добычу полезных ископаемых, что принесет бюджету РФ, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, до 1,6 трлн рублей дополнительно.

Кроме того, правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, которые предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Козак, Дмитрий Николаевич Силуанов, Антон Германович Голикова, Татьяна Алексеевна Медведев, Дмитрий Анатольевич Чуйченко, Константин Анатольевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
6
Силуанов: средняя пенсия в России к 2024 году увеличится до 20 тыс. рублей
7
Сборная России получила хороший урок от уругвайцев перед 1/8 финала ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости