Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

S&P повысило суверенный рейтинг Греции с B до B+

Экономика и бизнес
26 июня, 0:08 дата обновления: 26 июня, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

При этом отмечается, что государственный долг Греции остается высоким

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 26 июня. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+ 25 июня. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Смотрите также

Глава минфина Греции: Афины должны увидеть результаты завершения программы помощи

Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции

СМИ: премьер Греции представил обновленный план развития экономики страны

Евросоюз и Греция достигли соглашения по реформам Афин

По данным S&P, позитивный прогноз рейтинга отражает улучшившийся баланс рисков кредитоспособности страны при том, что государственный долг Греции остается высоким. "Мы могли бы рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении рейтинга, если рост прямых иностранных инвестиций продолжится, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы", - сообщается в заявлении.

22 июня еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на пресс-конференции сообщил, что финансовый кризис вокруг Греции, продолжавшийся восемь лет, завершен. Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро) и согласовала выделение последнего транша помощи стране в €15 млрд. В августе 2018 года Греция впервые с 2010 года должна будет самостоятельно выйти на финансовые рынки.

С 2010 года страна получала макрофинансовую помощь ведущих государств еврозоны (основным кредитором выступала первая экономика сообщества - Германия) и МВФ, которая выделялась в обмен на предельно жесткие экономические требования. За это время Греция получила порядка €300 млрд в виде различных стабилизационных кредитов.

Суверенный кредитный рейтинг агентства S&P отражает оценку рисков вложений в экономику страны, рассчитывая, может ли государство отвечать по своим долговым обязательствам. Рейтинг B+ показывает по-прежнему высокий уровень спекуляции, однако с позитивным прогнозом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Греция Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
3
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
6
Силуанов: средняя пенсия в России к 2024 году увеличится до 20 тыс. рублей
7
Сборная России получила хороший урок от уругвайцев перед 1/8 финала ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости