S&P повысило суверенный рейтинг Греции с B до B+

ТАСС, 26 июня. Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+ 25 июня. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

По данным S&P, позитивный прогноз рейтинга отражает улучшившийся баланс рисков кредитоспособности страны при том, что государственный долг Греции остается высоким. "Мы могли бы рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении рейтинга, если рост прямых иностранных инвестиций продолжится, а также если мы увидим прогресс в снижении неработающих активов обесцененной банковской системы", - сообщается в заявлении.

22 июня еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси на пресс-конференции сообщил, что финансовый кризис вокруг Греции, продолжавшийся восемь лет, завершен. Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро) и согласовала выделение последнего транша помощи стране в €15 млрд. В августе 2018 года Греция впервые с 2010 года должна будет самостоятельно выйти на финансовые рынки.

С 2010 года страна получала макрофинансовую помощь ведущих государств еврозоны (основным кредитором выступала первая экономика сообщества - Германия) и МВФ, которая выделялась в обмен на предельно жесткие экономические требования. За это время Греция получила порядка €300 млрд в виде различных стабилизационных кредитов.

Суверенный кредитный рейтинг агентства S&P отражает оценку рисков вложений в экономику страны, рассчитывая, может ли государство отвечать по своим долговым обязательствам. Рейтинг B+ показывает по-прежнему высокий уровень спекуляции, однако с позитивным прогнозом.