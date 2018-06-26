Британские депутаты поддержали строительство третьей ВПП в Хитроу

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин парламента Великобритании поддержали намерение правительства построить третью взлетно-посадочную полосу (ВПП) в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом стало известно в понедельник после завершения дебатов и проведения голосования по данному вопросу.

Правительственный план поддержали 415 депутатов, против выступили 119. Примечательно, что многие представители оппозиционной Лейбористской партии при проведении голосования поддержали своих коллег по правящей Консервативной партии.

В тот момент, когда в Палате общин шли дебаты, двенадцать протестующих пробрались в парламент Великобритании и легли на пол в центральном вестибюле. Полиция сначала не стала задерживать активистов, которые скандировали "голосуйте против", призывая парламентариев выступить против расширения Хитроу. Протестующие отказывались встать и покинуть парламент, однако полицейские разъяснили им, что они нарушают закон и могут быть арестованы, после чего активисты добровольно покинули помещение.

В 2016 году британское правительство заявило о намерении возвести третью ВПП в Хитроу, однако эта идея, как и ожидалось, вызвала значительное сопротивление как местного населения, так и членов самой Консервативной партии. Отчасти это вызвано тем, что строительство напрямую скажется на жителях фешенебельных районов, составляющих электорат тори. В 2017 году Хитроу обслужил 78 млн пассажиров.

По утверждению кабмина, возведение новой ВПП в лондонской воздушной гавани принесет экономике более £60 млрд (более $80 млрд) и будет способствовать созданию 77 тыс. дополнительных рабочих мест в предстоящие 14 лет.