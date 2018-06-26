Трамп удивился переносу производства Harley-Davidson в Европу

ТАСС, 26 июня. Президент США Дональд Трамп удивился тому, что производитель мотоциклов Harley-Davidson принял решение перенести производство в Европу по причине пошлин ЕС. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник.

"Удивлен тем, что Harley-Davidson стали первой из компаний, поднявших белый флаг. Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам большой урон в торговле на $151 млрд", - написал Трамп.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителей компании сообщило, что компания Harley-Davidson начнет переводить производство из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные США пошлины на металлы. В минувшую пятницу ЕС ввел пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, а также фасоль, рис, кукурузу, ореховое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты и сигары. Брюссель также обложил пошлинами такие символические для США товары, как бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

В результате повышенных тарифов стоимость каждого мотоцикла выросла примерно на $2,2 тыс.