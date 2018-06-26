СМИ: министры транспорта Южной Кореи и КНДР обсудят объединение железных дорог

ТАСС, 26 июня. Южная Корея и КНДР намерены обсудить сотрудничество в области объединения и модернизации железных дорог. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

На встрече, которая состоится 26 июня в пограничном пункте Пханмунджом, южнокорейская делегация из трех членов во главе с вице-министром транспорта Ким Чон Рёлом встретится с вице-министром транспорта КНДР Ким Юн Хеком. Основное внимание на встрече будет сосредоточено на объединении и модернизации железной дороги на пересечении межкорейской границы на западе и востоке Корейского полуострова.

По данным агентства, на западе полуострова железная дорога связывает южную часть Сеула с пограничным городом КНДР Синыйджу, однако она требует обновления. Железнодорожное сообщение на востоке полуострова по-прежнему остается разорванным.

Ранее 25 июня военные Республики Корея и КНДР договорились как можно скорее полностью восстановить работу линий связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения инцидентов на границе. Рабочая встреча состоялась в понедельник в помещении таможенного управления в районе города Паджу к югу от границы двух государств.