Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: министры транспорта Южной Кореи и КНДР обсудят объединение железных дорог

Экономика и бизнес
26 июня, 3:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Представители двух стран также обсудят модернизацию железной дороги на пересечении межкорейской границы на западе и востоке Корейского полуострова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июня. Южная Корея и КНДР намерены обсудить сотрудничество в области объединения и модернизации железных дорог. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

На встрече, которая состоится 26 июня в пограничном пункте Пханмунджом, южнокорейская делегация из трех членов во главе с вице-министром транспорта Ким Чон Рёлом встретится с вице-министром транспорта КНДР Ким Юн Хеком. Основное внимание на встрече будет сосредоточено на объединении и модернизации железной дороги на пересечении межкорейской границы на западе и востоке Корейского полуострова.

По данным агентства, на западе полуострова железная дорога связывает южную часть Сеула с пограничным городом КНДР Синыйджу, однако она требует обновления. Железнодорожное сообщение на востоке полуострова по-прежнему остается разорванным.

Ранее 25 июня военные Республики Корея и КНДР договорились как можно скорее полностью восстановить работу линий связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения инцидентов на границе. Рабочая встреча состоялась в понедельник в помещении таможенного управления в районе города Паджу к югу от границы двух государств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Межкорейский саммит Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
2
Трамп удивился переносу производства Harley-Davidson в Европу
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Египетский комментатор скончался после матча ЧМ по футболу Саудовская Аравия - Египет
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
AFP: две израильские ракеты упали в окрестностях аэропорта Дамаска
7
Радимов: португальцы стали бы более предпочтительным соперником для россиян в плей-офф ЧМ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости