Bloomberg: Apple готовит к запуску новые наушники линейки AirPods

ТАСС, 26 июня. Компания Apple планирует выпустить новую версию наушников линейки AirPods. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Apple will unveil high-end AirPods and over-ear headphones for 2019 https://t.co/9iBnaP9fng pic.twitter.com/n5hVySNEqS — Bloomberg (@business) 26 June 2018

По данным агентства, новые наушники будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма, а также будут защищены от попадания капель воды.

Новые наушники будут дороже предыдущей версии ($159 - прим. ТАСС) и появятся на рынке не ранее 2019 года.