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Bloomberg: Apple готовит к запуску новые наушники линейки AirPods

Экономика и бизнес
26 июня, 6:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Новая версия аксессуара появится в продаже не раньше 2019 года

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© EPA-EFE/MAHMOUD KHALED

ТАСС, 26 июня. Компания Apple планирует выпустить новую версию наушников линейки AirPods. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, новые наушники будут оснащены биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма, а также будут защищены от попадания капель воды.

Новые наушники будут дороже предыдущей версии ($159 - прим. ТАСС) и появятся на рынке не ранее 2019 года.

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