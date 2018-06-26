Резидент промпарка "Анадырь" займется производством рыбных деликатесов на Чукотке

ТАСС, 26 июня. Новый резидент промышленного парка "Анадырь" займется производством деликатесов из рыб лососевых пород и белорыбицы на Чукотке, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"ООО "Восточный берег" подписало соглашение о ведении деятельности на территории промышленного парка "Анадырь". Это уже шестой резидент производственного кластера по поддержке малого и среднего бизнеса в окружной столице. Производитель намерен перерабатывать рыбу, выловленную на собственных рыбопромысловых участках. Объем выпускаемой продукции составит 385 тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается в сумму свыше 47 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сейчас проект находится в стадии разработки, но к строительству здания цеха планируется приступить уже в этом году. Резидент собирается приобрести рыболовное судно, снасти, а также линию разделки рыбы, скороморозильное оборудование для шоковой заморозки рыбы и рефрижераторные контейнеры для хранения продукции.

Производство рыбной продукции планируется в период путины: с июня по октябрь. В оставшуюся часть года деятельность предприятия будет законсервирована до начала следующего сезона. Всего на предприятии задействуют 26 сотрудников.

Промпарк "Анадырь" создан правительством Чукотки в целях развития малого и среднего бизнеса и представляет собой комплекс объектов недвижимости, который управляется единым оператором. Парк обеспечат энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производств на территории свыше 8 га.