Власти Приморья направили более 500 млн рублей на создание семейных ферм

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Власти направили более 500 млн рублей на создание семейных животноводческих ферм в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"На сегодняшний день 205 начинающих фермеров получили поддержку в размере 342 млн рублей. На создание семейных животноводческих ферм было направлено 503 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрея Бронца.

Максимальный размер гранта на создание молочной семейной фермы в крае составляет до 30 млн рублей, начинающим фермерам - до 3 млн рублей. Для его получения нужно подать заявку в межведомственную конкурсную комиссию.

Всего в 2018 году из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям будет направлено 2,7 млрд рублей.