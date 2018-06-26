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Власти Приморья направили более 500 млн рублей на создание семейных ферм

Экономика и бизнес
26 июня, 8:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, июня. /ТАСС

В 2018 году приморским аграриям из федерального и краевого бюджетов выделят 2,7 млрд рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Власти направили более 500 млн рублей на создание семейных животноводческих ферм в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации.

"На сегодняшний день 205 начинающих фермеров получили поддержку в размере 342 млн рублей. На создание семейных животноводческих ферм было направлено 503 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрея Бронца.

Максимальный размер гранта на создание молочной семейной фермы в крае составляет до 30 млн рублей, начинающим фермерам - до 3 млн рублей. Для его получения нужно подать заявку в межведомственную конкурсную комиссию.

Всего в 2018 году из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям будет направлено 2,7 млрд рублей.

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