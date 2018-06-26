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Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания иностранцев

Экономика и бизнес
26 июня, 8:49 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Стоимость аренды апартаментов с двумя спальнями составляет в среднем $7671 в месяц

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 июня. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Рост цен на рынке недвижимости вывел Гонконг на первое место в списке самых дорогих городов мира для проживания сотрудников иностранных компаний. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные международной консалтинговой фирмой Mercer.

В рамках исследования были учтены такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных населенных пунктах нашей планеты, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взят уровень жизни в Нью-Йорке.

Гонконг является лидерам по ценам на жилье, которые растут на протяжении 17 месяцев подряд. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет в среднем $7671 по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке.

Так, чашка кофе в городе обойдется в $7,74, а литр молока - $3,78 .

Второе и третье места заняли Токио и Цюрих. В десятку лидеров также попали Сингапур, Сеул, столица Анголы Луанда, Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и швейцарский Берн. Москву авторы исследования поставили на 17-е место.

Наименее затратными для проживания зарубежных специалистов признаны киргизский Бишкек, Тунис (столица одноименной североафриканской страны) и Ташкент.

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