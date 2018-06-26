Роскачество опубликовало результаты исследования российского рынка хлеба

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всем требованиям законодательства соответствует 86% российского хлеба. Соответствующий вывод содержится в исследовании Роскачества, которое проводилось по поручению Минпромторга.

"Испытания показали, что доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, сегодня составляет порядка 86%", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба Минпромторга.

Абсолютными лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставрополье, Воронежская и Саратовская области. Также значительная доля хлеба повышенного качества - в Ленинградской, Тамбовской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Кроме того, в список лидеров вошли Тульская область, Вологодская область, Кировская область, Ростовская область, Пермский край и Санкт-Петербург. В этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями.

В Москве общий объем высококачественного хлеба превышает 58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки.

В ходе исследования хлеб проверяли на наличие фосфатов, пестицидов, следов патогенов, тестировали на такие параметры, как зольность, влажность, количество клейковины. Важным аспектом исследования стало определение "натуральности" продукта: эксперты детально изучили качество всех ингредиентов, которые использовались при производстве.

"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания. Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов", - заключил Мантуров.

Исследование качества хлеба стартовало в июле 2017 года. За год эксперты Роскачества исследовали 176 брендов хлеба 62 регионов.