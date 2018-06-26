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Путин поручил обеспечить ставку 6% по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми

Экономика и бизнес
26 июня, 9:44 дата обновления: 26 июня, 9:47 UTC+3

Об этом говорится в перечне поручений, президента, по итогам "Прямой линии"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести изменения в законодательство РФ, чтобы обеспечить ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми на уровне 6% годовых. Соответствующий пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии" от 7 июня.

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О чем говорил Путин во время "Прямой линии"

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов)", - говорится в документе.

Данное поручение правительству необходимо выполнить до 15 июля 2018 года.

Глава многодетной семьи Игорь Верховский попросил в обращении к президенту РФ в ходе "Прямой линии" предусмотреть снижение ипотеки с 13% до 6% для семей, у которых родился не только второй, но и последующие дети. Как отметил тогда Путин, решение об изменении условий программы по ипотеке для многодетных семей "будет стоить примерно 9 млрд рублей", добавив, что обязательно переговорит по этому поводу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

О семейной ипотеке

Государственная программа выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки с со ставкой на уровне 6% годовых семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, вступила в действие с начала текущего года.

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