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"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного

Экономика и бизнес
26 июня, 9:46 UTC+3

Стоимость проекта может составить 1,2 трлн рублей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 26 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 года строительство Транскавказской ВСМ от Краснодара до Грозного, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

ОАО "РЖД" планирует строительство выделенной высокоскоростной линии Центр - Юг (Москва - Адлер), а также Ставрополь - Невинномысск - Минводы, отметил глава региона.

Кадыров предлагает за счет федерального центра ОАО "РЖД" присоединить к участку ВСМ Ростов-на-Дону - Краснодар, с которого глава Чечни предлагает начать строительство, Транскавказскую ВСМ до Грозного (через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ).

В проекте долгосрочной программы развития монополии рассматривается несколько вариантов пути. В том числе рассматривается разделение грузового и пассажирского хода на направлении Центр - Юг. Для этого будут электрифицированы участки Ртищево - Кочетовка (2018 - 2023 годы), куда пойдут грузовые потоки, и Ожерелье - Елец (2018 - 2022 годы), где пустят пассажирские поезда. На это предусмотрено 34 млрд рублей. Также предусмотрено строительство ВСМ Москва - Тула длиной 194 км и стоимостью 363 млрд рублей, которая предполагается, как первый элемент будущей ВСМ. Ответвлений на Грозный и Махачкалу в планах пока не было.

Согласно данным издания, Путин поручил Минтрансу и Минэкономики проанализировать возможность включения проекта ВСМ до Грозного в программу.

В ведомствах "Ъ" подтвердили получение письма. В РЖД сформируют свою позицию и направят в Минтранс, отмечают там.

Стоимость Транскавказской ВСМ до Грозного может составить 1,2 трлн рублей без учета подвижного состава, отмечается в публикации, в то время как целесообразность проекта ставится экспертами под сомнение.

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