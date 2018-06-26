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Инвестиции "Русагро" в проект в Приморье составили 27,7 млрд рублей

Экономика и бизнес
26 июня, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Проект предусматривает строительство свиноводческого кластера

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Инвестиции "Русагро" в проект по строительству вертикально интегрированного свиноводческого кластера, который реализуется на Дальнем Востоке с 2016 года, составили 27,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей с НДС (23,5 млрд рублей без НДС), из которых 12 млрд рублей инвестированы в 2016-2017 годах", - сообщает компания.

"Русагро" также начала поставку первой партии свиноматок на племенную ферму в Приморском крае. По словам главы компании Максима Басова, на данный момент на проект поставлено 500 свиней. Отмечается, что до декабря 2018 года планируется поставить 3,6 тыс. свиноматок и 80 хряков из Дании.

Первая товарная продукция будет произведена в 2019 году, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год, сообщает "Русагро", добавляя, что в случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе.

Ранее стало известно, что "Русагро" приступила к строительству в Приморье крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью 65 тыс. т мяса в живом весе (на первом этапе проекта). Проект реализуется на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Михайловская" и одобрен правительством для софинансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока в объеме до 5 млрд руб. Новое предприятие создается с целью комплексного развития регионального АПК, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности, реализации экспортного потенциала.

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