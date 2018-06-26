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Власти Благовещенска объяснили причину дорогих авиабилетов

Экономика и бизнес
26 июня, 10:06 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 26, июня. /ТАСС

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов отметил, что на стоимость влияет недостаточно количество самолетов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июня. /ТАСС/. Недостаточное количество самолетов влияет на высокую стоимость авиаперевозок из Благовещенска. Об этом сказал журналистам врио губернатора Амурской области Василий Орлов.

"Главная проблема [высокой стоимости билетов] в том, что нет самолетов", - сказал Орлов.

По словам главы региона, в ближайшее время планируется провести переговоры с авиакомпанией "Аврора" по вопросу приобретения самолетов, которые обслуживали бы маршрут "Благовещенск - Москва". "А также рассмотреть вопрос помощи компании в части субсидирования", - добавил Орлов.

Еще один проблемный авиамаршрут обсудят на региональном уровне - авиамаршрут "Тында - Благовещенск". По словам жителей Тынды, им сложнее добраться до областного центра, чем до дальневосточной столицы. Сейчас маршрута, который мог бы соединить север области и областной центр, нет. "Маршрут "Тында - Хабаровск" субсидируется, так как является межрегиональным. На маршрут "Тында - Благовещенск" до конца года необходимо 17 млн рублей. Все упирается в деньги" - заключил Орлов.

Стоимость перелета из Благовещенска в Москву достигает 60 тыс. рублей.

В регионе действует льготная программа субсидирования перевозок. Воспользоваться льготными перелетами смогут дети и молодежь до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы. Однако субсидированных билетов всем желающим, относящимся к льготной категории граждан, не хватает.

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Орлов, Василий Александрович
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