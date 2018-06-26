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Банк ВТБ одобрил докапитализацию "дочек" в Белоруссии и Казахстане

Экономика и бизнес
26 июня, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

ЗАО Банк ВТБ в Белоруссии сможет разместить в пользу российского ВТБ акции на сумму около 1,25 млрд руб.

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Набсовет ВТБ одобрил докапитализацию дочерних банков в Белоруссии и Казахстане, следует из материалов кредитной организации.

В частности, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) сможет разместить в пользу российского ВТБ акции на сумму 39,6 млн белорусских руб. (около 1,25 млрд российских руб.), а АО Банк ВТБ (Казахстан) - акции на 2,6 млрд тенге, что составляет около 482,5 млн руб.

В странах СНГ группа ВТБ представлена в Армении, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане. ВТБ имеет дочерние и ассоциированные банки в Германии, Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе. Кроме того, банк имеет по одному филиалу в Китае и Индии, а также филиал VTB Capital plc в Сингапуре.

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