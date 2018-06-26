Банк ВТБ одобрил докапитализацию "дочек" в Белоруссии и Казахстане

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Набсовет ВТБ одобрил докапитализацию дочерних банков в Белоруссии и Казахстане, следует из материалов кредитной организации.

В частности, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) сможет разместить в пользу российского ВТБ акции на сумму 39,6 млн белорусских руб. (около 1,25 млрд российских руб.), а АО Банк ВТБ (Казахстан) - акции на 2,6 млрд тенге, что составляет около 482,5 млн руб.

В странах СНГ группа ВТБ представлена в Армении, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане. ВТБ имеет дочерние и ассоциированные банки в Германии, Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе. Кроме того, банк имеет по одному филиалу в Китае и Индии, а также филиал VTB Capital plc в Сингапуре.