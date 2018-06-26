Неиспользуемые сельхозземли в Крыму планируется вовлечь в севооборот к 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма, где простаивает около 10% земель сельскохозяйственного назначения, к 2020 году планируют завершить работы по их вовлечению в севооборот, сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

По его словам, на сегодняшний день в Крыму из 1,87 млн га сельхозземель не используется 178 тыс. га.

"Разработана дорожная карта, в соответствии с которой завершение мероприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий Республики Крым планируется к 2020 году", - сказал министр.

Он добавил, что треть от всей площади неиспользуемых сельхозземель находится в Ленинском районе, более 13% - в Джанкойском и около 7-8% - в Бахчисарайском, Белогорском и Черноморском районах. "В остальных районах и городских округах Республики Крым площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения не превышает 5% от общей площади земель сельхозназначения в целом", - уточнил Рюмшин.

Он добавил, что введение дополнительных площадей в оборот позволит "повысить эффективность использования сельскохозяйственных земель и обеспечить продовольственную безопасность страны".

По данным минсельхоза Крыма, в 2017 году были вовлечены в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения площадью 32,4 тыс. га, в 2018 году планируется ввести еще 33 тыс. га.