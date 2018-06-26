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Алиханов: Калининградская область может столкнуться с дефицитом кадров в экономике

Экономика и бизнес
26 июня, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Глава региона также отметил, что в последние два года в регионе наблюдается низкая безработица

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ТАСС, 26 июня. Калининградская область может столкнуться с дефицитом работников для предприятий, создающихся новыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом заявил в эфире телекомпании НТВ губернатор Антон Алиханов.

"У нас [в области] в последние два года очень низкая безработица, и нас это волнует очень серьезно, потому что 0,8% безработицы - это такой очень важный звоночек, это значит, что те новые рабочие места, которые создаются... это почти 4 тыс. новых рабочих мест, ну извините, а их брать где, этих людей... может не хватить", - сказал Алиханов, уточнив, что с начала года в калиниградской ОЭЗ зарегистрированы 38 новых резидентов.

По словам губернатора, за счет миграции население области ежегодно увеличивается на 10 тыс. человек, но это, по его словам, не является гарантией того, что кадров в экономике будет достаточно, и в этом смысле регион заинтересован в том, чтобы большее число жителей сохраняли возможность работать.

Касаясь возможного увеличении порога пенсионного возраста, калининградский губернатор заметил, что с точки зрения экономики, "это позитивный тренд, что люди будут оставаться в экономике и будут иметь возможность работать". "Мы будем, конечно, стараться максимально помогать, потому что понято, что их нужно будет переучивать иногда, и это будет касаться не только людей старшего поколения, но и всех", - сказал Алиханов, отметив, что умение переобучить и оставить людей в экономике для регионов становится одним из факторов их конкурентоспособности.

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