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Глава минфина Франции: Трамп предоставляет Европе исторический шанс стать сильнее

Экономика и бизнес
26 июня, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

По мнению Брюно Ле Мэра, создание бюджета еврозоны - лучшее, чего можно добиться в актуальной политической и экономической ситуации

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ТАСС, 26 июня. Ключевые договоренности между Парижем и Берлином, в том числе по бюджету еврозоны, являются исключительно важными в то время, когда президент США Дональд Трамп пытается "ослабить Европу". Такую точку зрения высказал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Financial Times, выдержки из которого издание приводит во вторник.

Трамп "дает нам повод для объединения и исторический шанс стать сильнее", отметил Ле Мэр.

Предложение Парижа о создании бюджета еврозоны, который может появиться в 2021 году, согласовали на минувшей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. "Данное соглашение - это лучшее, чего мы можем добиться в нынешней политической и экономической ситуации, - сказал Ле Мэр. - Оно отражает твердость убеждений Меркель и Макрона".

По замыслу Берлина и Парижа, создание бюджета зоны евро, отдельного от бюджета ЕС, должно стать частью широкой реформы европейского монетарного союза, а также дать сообществу дополнительные финансовые инструменты для стимулирования экономического роста и предупреждения кризисов.

При этом странам зоны евро, вступающим в рецессию, будет разрешено уменьшить взносы в общий бюджет, уточнил министр. "Это позволит странам продолжать инвестировать в инновации и исследования - те сферы, расходы на которые сокращаются в первую очередь в случае экономического спада, но которые позволяют в то же время быстрее выходить из него", - подчеркнул Ле Мэр.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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